Le 9h-12h du jeudi 12 mai 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 12 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine. La Russie bombardée sur son sol hier soir par les ukrainiens. C’est ce qu’a annoncé le gouverneur de Belgorod, cette région frontalière de l’Ukraine. Il y aurait un mort et plusieurs blessés. Les bombardements s’intensifient à Kharkiv, où les ukrainiens ont réussi à faire reculer les troupes russes dans plusieurs localités autour de cette ville, la deuxième plus grande du pays. Thomas Misrachi est notre envoyé spécial sur place. Le nouvel appel à l’aide des soldats retranchés dans l’usine Azovstal. Ils demandent au milliardaire Elon Musk qu’il intervienne en faveur de leur libération. Petro Andriyouchenko, le maire-adjoint de Marioupol, est notre invité en direct. Il affirme qu’il n’y a plus aucun civil sur le site de l’aciérie. Seuls des soldats et des médecins restent prisonniers du site, qui a subi 38 frappes aériennes hier. Il se dit prêt à libérer des soldats russes en échange de leur évacuation. Odessa est sous la menace de nouvelles frappes. Ce grand port de la Mer Noire est une cible privilégiée de Vladimir Poutine. Notre envoyée spéciale Solenn Riou est aux côtés des habitants qui se préparent à une attaque imminente des forces russes. Au moins trois morts et douze blessés dans le nord-est de l’Ukraine, dans le village de Novgorod-Siverskii, à quelques kilomètres de la Russie : des maisons, des bâtiments administratifs et des écoles ont été détruites. Nous faisons également un point de situation dans la région de Donetsk, avec Volodymyr Marynich, chef de la communauté d’Illinivsk, à proximité de la zone de guerre à l’est, proche de Kramatorsk. La Crainte d’une attaque par arme nucléaire tactique à Kiev, la capitale : c’est la crainte de Vitali Klitschko, le maire de la ville, dont il a fait part à nos confrères de CNN. La Finlande demande à adhérer à l’OTAN sans délai, c’est l’annonce faite par le président et la première ministre du pays aujourd’hui. Quelles conséquences sur la guerre en Ukraine ? Nos invités sont le général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Philippe de Lara, maître de conférences en science politique à l'Université Paris II Panthéon-Assas, Christian Makarian, journaliste spécialiste de la politique internationale, et Philippe de Suremain, ancien ambassadeur de France en Ukraine.