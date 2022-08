Le 9h-12h du jeudi 18 août 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 18 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée aux fortes tempêtes en Corse ainsi qu’à la guerre en Ukraine. La Corse a connu ces dernière heures d’importants intempéries qui ont provoqué la mort de trois personnes. Nous en parlons avec nos spécialistes ainsi qu’avec des élus, habitants et vacanciers qui se trouvent sur place. Dans le 9/12 d’aujourd’hui : la guerre en Ukraine, avec à la une aujourd'hui la rencontre au sommet entre le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Rencontre qui se passe à Lviv. La guerre est-elle en train de s'étendre en Crimée ? La péninsule sous contrôle russe depuis 2014 a été visée par plusieurs attaques cet été et aujourd’hui Kiev semble vouloir accélérer en menaçant de démanteler le pont reliant la Crimée à la Russie, dans le détroit de Kertch. Nos invités en plateau sont Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Margot Haddad, éditorialiste internationale à LCI, Vincent Hugeux, grand reporter et essayiste, Guillaume Woznica, journaliste météorologue à LCI, Maurine Bajac, journaliste politique à TF1/LCI et par skype : Patrick Marlière, météorologue et directeur d’Agate Météo, Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Patrick Marlière, météorologue et directeur d’Agate Météo, Véronique Genest, actrice française, Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, Laurent Marcangeli, député Horizons de Corse du Sud, Loïc Spadafora, expert météorologue.