Le 9h-12h du jeudi 19 juin 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 16 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur la guerre en Ukraine où Emmanuel Macron est arrivé ce matin. Le chef de l’Etat français y est accompagné par le chancelier allemand et le président du conseil italien. Les trois hommes vont notamment rencontrer dans la journée Volodymyr Zelensky. On évoque aujourd’hui également les remerciements du président ukrainien aux Américains après l’annonce Joe Biden d’1 milliard de dollars d’aide supplémentaire. L’argent doit servir à acheter de l’armement pour soutenir l’effort de guerre ukrainien dans le Donbass. Nos invités en plateau sont le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Bogdana Fedun, Rédactrice en chef de la revue européenne what’s Up EU, d’origine ukrainienne, Magali Barthes, journaliste spécialiste de questions internationales à LCI, Vincent Hugeux, grand reporter et spécialiste de politique internationale, Louis Saillans, ancien capitaine dans les forces spéciales et auteur de “Chef de guerre” aux éditions Mareuil, Général Perruche, spécialiste de géopolitique, Michel Foucher, géographe, diplomate et auteur de « Ukraine-Russie, la carte mentale du duel », (éd. Gallimard), Andrii Osadchuk membre du Parlement ukrainien, Yves Doutriaux, ancien ambassadeur de France à l’OSCE et représentant permanent adjoint de la France à l’ONU, Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman et par skype : Michel Foucher, géographe, diplomate et auteur de « Ukraine-Russie, la carte mentale du duel », aux éditions Gallimard et Andrii Osadchuk membre du Parlement ukrainien.