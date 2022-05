Le 9h-12h du jeudi 19 mai 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 19 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine présentée par Damien Givelet. Près de Marioupol, 1730 soldats se seraient rendus aux forces russes depuis lundi. Ils auraient été envoyés dans les zones sous leur contrôle. Que devienne le millier d’autres militaires ukrainiens restant, toujours retranchés dans l’aciérie d’Azovstal ? Il s’agirait de combattants de haut rang, selon les séparatistes prorusses. Les ukrainiens bombardent le territoire russe : ce matin à l'aube, des attaques frontalières visant un village dans la région de Koursk auraient fait un mort et des blessés, et provoqué des incendies, selon les autorités russes. Est-ce une nouvelle stratégie militaire pour les ukrainiens ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les stocks de missiles de l’armée russe seraient au plus bas. Les forces ukrainiennes fortement soutenues par le renseignement occidental et les images satellites. Notre invité Olivier Mas, ancien agent de la DGSE, nous en parle. Nos invités sont le général Jean-Paul Perruche, ancien directeur général de l’état-major militaire de l’Union européenne, Valéria Faure-Muntian, présidente du groupe d’amitié France-Ukraine à l’assemblée, et Philippe de Suremain, ancien ambassadeur de France en Ukraine. La politique en France : toujours pas de gouvernement mais un premier déplacement pour Élisabeth Borne aux Mureaux, dans les Yvelines. Le casting du gouvernement se fait donc attendre, une sélection qui serait pilotée par l’Elysée.