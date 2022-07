Le 9h-12h du jeudi 21 juillet 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 21 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée au réchauffement climatique ainsi qu’à la dépendance au gaz russe et à la guerre en Ukraine. Le gouvernement appelle chaque citoyen à faire de petits gestes mais quelle politique écologique sera réellement menée au sein de l’Union européenne ? Bruxelles propose de réduire de 15% la demande de gaz et évoque des secteurs à protéger en priorité à savoir : la santé et le secteur pharmaceutique, la sécurité, l’alimentation, l’environnement et l’électricité. L’automobile, l’acier et le luxe pourraient accuser un coup d’arrêt. Le gazoduc Nord stream a redémarré après son opération de maintenance. Pas de coupure sur le gaz russe pour le moment, mais l’approvisionnement reste incertain à l’avenir. La crise énergétique n’est pas à exclure pour cet hiver. Le président ukrainien considère que l’Europe est l’otage de Poutine. Nous évoquons tout cela dans le 9/12 d’aujourd’hui. Enfin, la Russie maintient la pression militaire. Les bombardements se poursuivent. 5 mois après le début de son offensive , ses objectifs ne se limitent plus seulement à l’Est de l’Ukraine. Le Sud d pays est aussi concerné, c’est ce qu’a confirmé hier le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov. Nos invités en plateau sont Laurent Bopp, Directeur de recherche CNRS au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement de l’IPSL, Thierry Bros, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques, Eric Decouty, Editorialiste, Stéphanie Villers, économiste , Magali Barthes, spécialiste des questions internationales à LCI, général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Thierry Bros, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques, Cyrille Amoursky, militant de Russie-Libertés, étudiant Franco-Russe à Sciences Po, Bogdana Fedun, rédactrice de la revue européenne “What’s up Europe” et par skype : Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement, présidente de Cap21, Phuc-Vinh Nguyen, chercheur en politique énergétique à l’Institut Jacques Delors, Antoine Bondaz, chargé de recherche à la FRS et enseignant à Sciences Po Paris spécialise de la Chine