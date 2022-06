Le 9h-12h du jeudi 23 juin 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 23 juin 2022 : nouvelle édition entièrement consacrée à la politique quatre jours après le second tour des élections législatives. Le 9/12 revient sur la prise de parole d’Emmanuel Macron d’hier soir où le chef de l’Etat a lancé un ultimatum à l’opposition en appelant au compromis et à la responsabilité sans évoquer la réforme des retraites à l’heure où Jean-Luc Mélenchon ferme la porte aux propositions, où Les Républicains se disent prêts à discuter et où le Rassemblement national se dit prêt à travailler au cas par cas. François Bayrou demande quant à lui du changement. Nous évoquons également l’immense pression qui repose sur les épaules d’Elizabeth Borne. La Première ministre n’a pas été citée une seule fois hier dans le discours du président et a jusqu’ici gardé le silence. Elle s'est toutefois rendue à l'Assemblée nationale hier pour appeler la majorité à l'unité. Emmanuel Macron est à Bruxelles ce matin où une réunion est prévue avec les pays Baltes et d’’ici à demain, un accord unanime des 27 est attendu sur l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'UE. Le chef de l'Etat se rendra ensuite en Allemagne pour un G7 et en Espagne pour un sommet de l'OTAN. Nos invités en plateau sont Céline Calvez, députée Ensemble des Hauts-de-Seine, Gabrielle Siry, porte-parole du PS, Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains, François Kalfon, membre du bureau national du PS, Elizabeth Martichoux, journaliste politique à LCI, Damien Fleurot, rédacteur en chef adjoint au service politique TF1/LCI, Alison Tassin, journaliste service politique TF1-LCI, Arnaud Stephan, ancien conseiller de Marine Le Pen, Lydia Guirous, éditorialiste politique et essayiste, Jannick Alimi, rédactrice en chef adjointe au service Politique du Parisien/Aujourd'hui en France.