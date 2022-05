Le 9h-12h du jeudi 26 mai 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 26 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine. L’armée russe est aux portes de Severodonestk, une des dernières grandes villes du Donbass encore sous contrôle ukrainien. Quasiment encerclée, bombardée jour et nuit, la ville peut-elle encore tenir ? Nous parlerons de la situation dans le Donbass en direct de l’Ukraine avec Volodymyr Marynich, chef de la communauté d’Illinivsk, élu situé dans la région de Donetsk. Pour fuir les bombardements, des civils se sont réfugiés dans des abris anti-aériens, comme dans l’usine Azot, un immense complexe chimique qui rappelle l’aciérie Azovstal, et que les russes considèrent comme une forteresse militaire. Malgré la situation très critique pour les Ukrainiens dans le Donbass, le président Volodymyr Zelensky rappelle qu’il n’est pas question de céder des territoires pour obtenir la paix. Les renseignements russes sont-ils à la hauteur de leur réputation ? Nous en parlons avec Sergueï Jirnov, ancien espion du KGB, en direct dans notre émission. Nos invités en plateau sont Vincent Hugeux, grand reporter spécialiste de politique internationale, l’amiral Jean-Louis Vichot, ancien chef d’une mission militaire auprès de l'OTAN, Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordinateur national du renseignement, Nadezhda Kutepova, membre de l’association “Russie-Libertés”, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflits, et Irena Karpa, écrivaine ukrainienne basée à Paris.