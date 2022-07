Le 9h-12h du jeudi 28 juillet 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 28 juillet : des frappes mortelles sont survenues près de Kiev cette nuit. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine a déclaré vouloir discuter avec Seguei Lavrov le ministère des affaires étrangères russes. Emmanuel Macron a attaqué frontalement Vladimir Poutine lors d’une conférence. L’édition d’aujourd’hui revient également sur la venue de Mohammed Ben Salmane à l’Elysée. La « revanche » de la CIA à l’heure de la guerre en Ukraine. Nos invités en plateau sont Valéria Faure-Muntian, ancienne présidente du groupe d’amitié France-Ukraine à l’Assemblée, Yannick Mireur politologue, spécialiste des relations internationales et auteur de “Populisme Smart, le retour du “peuple” dans la politique et comment y répondre” (Ed VA, Eric Decouty, éditorialiste politique chez Franc Tireur, Margot Haddad, journaliste LCI, Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, chercheur en relations euro-arabes associé au CECID (Université Libre de Bruxelles), auteur de “Emirats Arabes Unis, à la conquête du Monde” (éditions Max Milo), Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Thierry Pouch, expert agricole, chef économiste aux chambres de l’agriculture, Irena Karpa, écrivaine Ukrainienne basée à Paris, sur le terrain : Marie-Aline Meliyi et par skype : Olivier Weber, écrivain, grand reporter et auteur du livre à paraître “Naissance d’une nation européenne : réflexions sur la question ukrainienne” (Ed. de l’Aube), Roland Piétrini ancien officier de renseignement, rédacteur en chef du blog Athena Défense, expert dans le domaine du renseignement, auteur de “Vostok, mission de renseignement au cœur de la Guerre froide” (Ed. Mission Spéciale Productions), Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l'université Assas-Paris II.