Le 9h-12h du jeudi 30 juin 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 30 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la politique internationale, à la guerre en Ukraine et à la politique nationale. Nous revenons sur les déclarations de Vladimir Poutine qui règle ses comptes avec le G7 et l’OTAN. Le président russe a dénoncé les ambitions impériales de l’alliance qui cherche à affirmer selon lui son hégémonie à travers le conflit ukrainien. Vladimir Poutine a également lancé des menaces à peine voilées envers la Suède et la Finlande qui vont adhérer à l’OTAN. Le chef du Kremlin nie également la responsabilité de l’armée russe dans la frappe meurtrière qui a touché un centre commercial à Krementchouk et a assuré que Moscou ne visait pas d’infrastructure civile. Cette version a été contredite par nos reporters qui ont enquêté sur place. Le 9/12 évoque également le duel qui oppose le Rassemblement national et La France insoumise pour la présidence de la commission des finances, poste pour lequel, Les Républicains sont en embuscade. Nous vous expliquons pourquoi ce poste est autant convoité. Nos invités en plateau sont Patrick Martin Genier, politologue et enseignant à Sciences Po et à l’Inalco, spécialiste des relations européennes et internationales, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Anastasia Kirilenko, journaliste d’enquête indépendante russe, co-réalisatrice du documentaire “Poutine, le parrain”, Magali Barthes, spécialiste de questions internationales à LCI, Xavier Iacovelli, sénateur LREM Hauts-de-Seine, délégué général de Territoire de progrès, Damien Fleurot, rédacteur en chef adjoint service politique TF1/LCI, Virginie Le Guay, éditorialiste politique.