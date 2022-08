Le 9h-12h du jeudi 4 août 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 7 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la politique nationale, à Taiwan ainsi qu’à la guerre en Ukraine. Revirement de situation pour le gouvernement : le projet de loi immigration, lancé par Gérald Darmanin est reporté. Son examen devait commencer au Sénat, en octobre. A la demande de la première ministre, Il sera remplacé par un "grand débat" à l'Assemblée nationale et au Sénat, avant qu’un projet de loi finalisé ne soit présenté. Nous en parlons avec nos invités politiques et nos spécialistes. Des projectiles chinois sont actuellement tirés en direction du détroit de Taiwan. Après le départ de Nancy Pelosi de Taiwan la Chine met ses menaces à exécution et répond par l'intimidation. Pékin lance donc des manoeuvres militaires près de l'archipel. Les plus importantes de son histoire autour de Taiwan. L'Union Européenne condamne ces manœuvres qu’elle qualifie « d’agressives ». Nous évoquons également dans l’édition d’aujourd’hui le bataillon Azov que Volodymyr Zelensky a qualifié « d’absurde » et revenons sur les éventuelles difficultés auxquelles fait face la Russie actuellement. Nos invités en plateau sont Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Anne Bringault, coordinatrice des Programmes au Réseau Action Climat, Ange Noiret, journaliste météorologue à LCI, Françoise Degois, éditorialiste politique, Frederic Delpech, journaliste politique à LCI, Thomas Portes Député NUPES-LFI de Seine-Saint-Denis, Thomas Ménagé, député RN du Loiret, Margot Haddad, éditorialiste internationale à LCI, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Natalia Kochubey, ancienne directrice du centre culturel ukrainien à Paris et ancienne diplomate et par skype Patrick Marlière, météorologue et directeur d’Agate Météo Vazken Andréassian, hydrologue et directeur de recherche à l'INRAE, Gilles Lurton, maire LR de Saint-Malo, Jean-Paul Tchang, spécialiste de la Chine et président de WST Conseils, Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur à l’institut Thomas More, chercheur à l'institut français de géopolitique.