Le 9h-12h du jeudi 5 mai 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 5 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine. Les combats sanglants en cours dans l'usine Azovstal vont-ils s'arrêter ? Moscou a décrété ce matin un cessez-le-feu de 72h à Marioupol, pour permettre d'évacuer les civils pris au piège dans l'immense aciérie. Peut-on faire confiance au Kremlin pour le respecter ? Affrontements violents également dans le Donbass : des bombardements ont frappé la ville de Kramatorsk. Trois bâtiments ont été en partie détruits, dont une école. Il y aurait plusieurs blessés. La ville de Severodonetsk, dans la région de Louhansk, est la principale cible de l'armée russe. Olexander Stryuk, le maire de la ville, est en direct avec nous, il nous décrit une situation extrêmement difficile pour les combattants et les civils restés sur place. Démonstration de force de Vladimir Poutine qui exhibe hier dans le ciel de Moscou l'avion le plus stratégique de l'armée russe surnommé "l'avion de l'apocalypse". C'est depuis cet appareil que le président russe dirigerait les opérations en cas de conflit nucléaire. Les risques de dégénération du conflit en attaque nucléaire sont-ils réels ? Pour en parler, nous accueillons, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l’Ecole de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et HEC Olga Prokopieva, porte-parole de l’association “Russie-Libertés”, Denis Kataev, journaliste russe réfugié en France, le colonel Peer De Jong, vice-président de l’Institut Themiis, et Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la défense. Et en direct d’Ukraine, Alona Shkrum, membre du parlement ukrainien. Point de situation sur l’accord historique à gauche pour les législatives : le texte doit encore être approuvé, au PS, par un vote interne. Est-ce que rejoindre LFI dans la bataille pour les législatives permettra au parti de rebondir après l’échec des élections présidentielles ? Pour en parler, Laurent Baumel, membre du PS et un des négociateurs de l’accord, ainsi que secrétaire national aux relations extérieures, est notre invité en plateau.