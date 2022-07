Le 9h-12h du jeudi 7 juillet 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 7 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la politique nationale, à la situation politique du Royaume-Uni et la guerre en Ukraine. Le gouvernement veut redonner du pouvoir d’achat aux Français. Des mesures doivent être annoncées cet après-midi, nous vous disons qui elles concernent, leur coût, leur calendrier. Nous évoquons également la réforme des retraites, qui aura lieu , c’est la volonté de l’exécutif. Nous voyons quelles sont les pistes du gouvernement et les lignes rouges de l’opposition et des syndicats. Le 9/12 se consacre également à un évènement retentissant au Royaume-Uni où le premier ministre Boris Johnson est sur le point de démissionner et à la guerre en Ukraine où des évacuations de civils se poursuivent à Sloviansk. Nos invités en plateau sont Jean-Daniel Lévy, directeur du département Politique & Opinion, Harris Interactive, Frédéric Delpech, éditorialiste politique LCI, Nicolas Domenach, éditorialiste politique, Elizabeth Martichoux, Pascal Perri, François-Xavier Pietri, journaliste économie LCI, Maurice Szafran, éditorialiste à Challenges, Françoise Degois, éditorialiste politique, Marion Pariset, secrétaire Général du groupe de réflexion Le Millénaire, Samantha de Bendern, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'Otan et par skype : Alex Taylor, journaliste européen