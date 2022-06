Le 9h-12h du jeudi 9 juin 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 9 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur la guerre en Ukraine où le sort du Donbass se joue à Severodonestsk, l’une des batailles les plus difficiles reconnait Volodymyr Zelensky où les forces russes contrôlent désormais la majeure partie de cette ville stratégique du Donbass. Le 9/12 revient sur le sort que la télévision russe imagine et souhaiterait voir arriver aux soldats prisonniers ukrainiens dans les régions séparatistes du Donbass, combattants qui risquent la peine de mort, toujours en vigueur dans ces territoires. Est également abordé le recul économique de 15 ans que provoque les sanctions économiques sur la Russie, évalué par l’Institut de Finance internationale, et sur la nouvelle menace nucléaire de Vladimir Poutine, le missile hypersonique « Avangard » de 27 mètres de long et qui est capable de transporter une charge nucléaire équivalente à 130 fois celle de la bombe d’Hiroshima. Le 9/12 d’aujourd’hui porte aussi sur les élections législatives et sur le déplacement d’Emmanuel Macron dans le sud-ouest à Gaillac dans une gendarmerie à 3 jours du premier tour. Nos invités en plateau sont Magali Barthès, spécialiste de questions internationales à LCI, Dana Fedun Rédactrice de la revue européenne “What’s up Europe”, Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement, auteur du livre "Le renseignement français en 100 dates” (Ed. Perrin) , Denys Kolesnyk, consultant et analyste, spécialiste des questions de sécurité et de défense en Europe centrale et orientale, Gallagher Fenwick, grand reporter, ancien directeur de la rédaction anglophone de France 24, auteur de “Volodymyr Zelensky - L'Ukraine dans le sang” Editions du Rocher, ” Matthieu Valet, Secrétaire Général Adjoint du Syndicat Indépendant des commissaires de Police (SICP), Anne-Christine Lang Députée Larem de Paris, candidate à sa réélection, Frédéric Delpech, Valérie Nataf et par skype : Petro Andriyouchenko, maire adjoint de Marioupol, Kira Rudik Députée ukrainienne de Kiev, Colonel Peer De Jong, Vice-président de l’Institut Themiis, spécialiste de géopolitique