Le 9h-12h du lundi 11 juillet 2022

Au programme du 9/12 du lundi 11 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la guerre en Ukraine, aux difficultés qui attendent l’Europe en matière d’énergie cet hiver et aux révélations quant à un possible deal secret entre Emmanuel Macron et Uber lors qu’il était ministre de l’économie. Vladimir Poutine a fait couper le gaz à destination de l’Europe pour une opération de maintenance et Moscou pourrait faire durer uniquement en représailles aux sanctions européennes. Peut-on tenir sans gaz russe ? La menace d’un rationnement de gaz cet hiver s’intensifie. Le gouvernement admet « qu’il faut se mettre dans le scénario du pire ». Le 9/12 évoque également la situation en Ukraine alors que Volodymyr Zelensky a déclaré que « Les Russes tuent délibérément des civils » après les frappes meurtrières survenues sur Tchassiv Yar dans la région de Donetsk. Au moins 15 personnes ont été tuées après la destruction partielle d’un immeuble par des roquettes russes. L’édition d’aujourd’hui se consacre aussi à la polémique qui monte à l’heure où Le Monde a révélé que le président de la République aurait effectué lorsqu’il était ministre un « deal secret » avec Uber. Le géant américain aurait bénéficié de l’appui du ministre de l’Economie dans sa bataille pour faire accepter l’entreprise californienne en France. Nos invités en plateau sont Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste BDO France, Bastien Augey, journaliste au service politique de TF1/LCI, Emmanuel Rivière, politologue et directeur international pour les études politiques de Kantar Public, Magali Barthes, spécialiste de questions internationales à LCI, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Emmanuel Dupuy, président de l’institut prospective et sécurité en Europe, Manon Aubry, députée européenne La France insoumise et par skype : Loik Le Floch-Prigent, ex-président d’Elf, Corinne Lepage, ancienne ministre, présidente de Cap, Nicolas Tenzer, politologue, enseignant à Sciences Po Paris et directeur de « Desk Russie » et Béatrice Guillemont, directrice générale d’Anticor.