Le 9h-12h du lundi 13 juin 2022

Au programme du 9/12 du lundi 13 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée intégralement aux élections législatives. Nous évoquons la bataille sans merci qui attend la majorité présidentielle pour le second tour après des résultats très serrés lors du premier tour des élections législatives où Renaissance devance de justesse l’alliance de gauche, la NUPES. Emmanuel Macron peut-il encore espérer une majorité aboslue ? Jean-Luc Mélenchon rêve d’une déferlante anti-Macron dimanche prochain et peut se targuer d’avoir réalisé un très bon score mais l’issue reste incertaine en terme de sièges à l’Assemblée. Y aura-t-il un sursaut de participation dimanche ? Jamais l’absention n’avait été aussi élevée aux législatives 52,49% de voix, un record, Jérôme Fouquet, directeur du département Opinion de l’Ifop nous éclaire. Certains candidats sont sur le terrain dès ce matin, Marine Le Pen à Hénin Beaumont dans le Pas-de-Calais et Elisabeth Borne à Vire dans le Calvados, nos équipes sont sur place. Emmanuel Macron est lui à Villepinte pour l’ouverture du Salon Eurosatory. Nos invités en plateau sont Maurice Szafran, «éditorialiste politique à Challenge, écrivain, ancien PDG de Marianne, Daniel Cohn Bendit, ex député EELV, Jérôme Fourquet, politologue, essayiste, directeur département Opinion, Elizabeth Martichoux, éditorialiste politique à LCI, Julien Arnaud Journaliste politique à LCI, Prisca Thevenot, porte-Parole de LaREM, Manon Aubry députée européenne LFI, Elisabeth Martichoux, Journaliste politique à LCI, Adrien Gindre, chef du service politique de LCI, Lydia Guirous, éditorialiste politique, Roland Cayrol, politologue.