Le 9h-12h du lundi 15 août 2022

Au programme du 9/12 du lundi 15 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la situation à Taiwann, aux propos de Henry Kissinger, à Salman Rushdie, à la guerre en Ukraine ainsi qu’à la situation en Afghanistan. Visite américaine surprise sur l'île de Taiwan : une nouvelle délégation est arrivée sur l'île hier, deux semaines après la visite de Nancy Pelosi qui avait on se rappelle provoqué de vives réactions de la part de la Chine. Est-ce cette fois la visite de trop ? les Etats-Unis sont-ils au bord de la guerre avec la Russie et la Chine ? c'est ce qu'affirme l'ancien secrétaire américain, Henry Kissinger dans une interview accordée au Wall Street Journal. Après l’attaque au couteau de Salman Rushdie, vendredi soir dans l’état de New-York : on se pose la question suivante : comment vivre sous la menace fondamentaliste. L’auteur des Versets sataniques était la cible d’une fatwa depuis 33 ans. En France, c’est le cas aussi de dizaines de personnes qui ont le sentiment d’avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Nous en parlons dans le 9/12. La tension continue de grimper dans le Sud de l’Ukraine du côté de la centrale nucléaire de Zaporijia alors que Moscou et Kiev se renvoient la responsabilité de plusieurs bombardemens qui ont touché la centrale ces derniers jours. 42 pays dont la France demandent à la Russie de quitter la zone. Il y a un an jour pour jour, ils reprenaient le pouvoir à Kaboul. Les Talibans avaient promis de se montrer plus souples. Ils avaient promis que les femmes auraient leur place. Qu’en est-il un an après ? Ils imposent de nouveau leur vision la plus rigoriste de la charia, la loi islamique. A ces privations de liberté s'ajoute une crise économique, humanitaire et alimentaire qui laisse la population exsangue avec le risque de voir prospérer le terrorisme. Nos invités en plateau sont Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l'université Assas-Paris II, général Bruno Dary, ancien gouverneur militaire de Paris, Margot Haddad, journaliste internationale à LCI, Malik Bezouh, essayiste, spécialiste de l'islam de France et de l'islamisme, auteur de “France-islam : le choc des préjugés” éditions Plon, David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l'IRIS et chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS) et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, Aline Le Bail Kremer, co-fondatrice du collectif Stand with Ukraine, François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'Iris (Institut de relations internationales et stratégiques, Reza Jafari, président de l’association Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs et par skype : Pierre Picquart, docteur en géopolitique spécialiste de la Chine, Jean-Paul Tchang, spécialiste de la Chine et président de WST Conseils, Bruno Comby, polytechnicien et ingénieur en génie nucléaire, Colonel Peer De Jong, vice-président de l’Institut Themiis, Solène Chalvon-Fioriti, réalisatrice du reportage “Afghanistan : vivre en pays taliban”.