Le 9h-12h du lundi 16 mai 2022

Au programme du 9/12 du lundi 16 mai 2022 : édition spéciale au 82ème jour de guerre en Ukraine. Les forces russes auraient lancé des bombes incendiaires sur l’usine Azovstal. Pourquoi l'armée russe utilise ce type d'armes à Marioupol ? Les Russes reculent à Kharkiv. Notre reporter Thomas Misrachi couvre en direct ce repli de l’armée russe dans cette ville, qui est la deuxième plus grande du pays. Les actifs de Renault en Russie sont désormais la propriété de l'Etat, annonce Moscou ce matin. Quelles conséquences pour le géant automobile français ? Double candidature de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Une erreur selon Vladimir Poutine. Il affirme qu'il n'y a aucune menace à la sécurité de la Finlande qui partage 1300 kilomètres de frontière avec la Russie. Nos invités en plateau sont l’ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit et le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique. Nous sommes également en direct avec Petro Andriyouchenko, le maire-adjoint de Marioupol.