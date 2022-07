Le 9h-12h du lundi 18 juillet 2022

Au programme du 9/12 du lundi 18 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la politique nationale, aux pénuries d’énergie liées à la guerre en Ukraine ainsi qu’à la guerre en Ukraine. Les députés examinent à partir d’aujourd’hui le projet de loi sur le pouvoir d’achat, constitué de 20 articles, de plus d’un millier d’amendements. La promesse de débats houleux. Prime Macron, chèque énergie et alimentaire, les oppositions ne sont pas d’accord avec les propositions de la majorité qui n’est plus en position de force dans l’Hémicycle. Pour faire face à l’inflation, mais aussi aux pénuries d’énergie liées à la guerre en Ukraine, les supermarchés s’accordent sur un plan de sobriété énergétique. Des mesures concrètes qui s’appliqueront à partir du 15 octobre prochain. Nous évoquons dans le 9/12 d’aujourd’hui ce qu’il se passe au sommet de l’Etat en Ukraine alors que la procureure générale et le chef des services de sécurité ont été limogés. En cause : des soupçons de trahison au profit des Russes. Nos invités en plateau sont Frédéric Delpech, journaliste politique au service politique TF1/LCI, Stéphanie Villers, économiste, Laure Lavalette, députée RN du Var, Bruno Fuchs, député Modem du Haut-Rhin, Frédéric Delpech, journaliste politique au service politique TF1/LCI, Stéphanie Villers, économiste, Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus, Magali Barthes, spécialiste de questions internationales à LCI, Général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Anne Kraatz, senior fellow de l'Institut Open Diplomacy, Pierre Picquart, docteur en géopolitique spécialiste de la Chine, David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l'IRIS et chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS) et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, Caroline Didier, présidente de l’ONG Doc4Ukraine, François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'Iris (Institut de relations internationales et stratégiques).