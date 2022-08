Le 9h-12h du lundi 1er août 2022

Au programme du 9/12 du lundi 1er août : l’édition d’aujourd’hui est dédiée aux incendies auxquels la France fait face actuellement ainsi qu’à la guerre en Ukraine. Le premier navire transportant des céréales a quitté le port d’Odessa ce matin. Vladimir Poutine a présenté hier la puissance de la Marine russe avec 47 navires présents dans le port de Saint-Pétersbourg. Le président russe a promis la victoire de son armée à grand renfort de nouveaux missiles, notamment le missile « Zircon ». Peut-être une manière de faire diversion alors que les déconvenues s’accumulent sur le terrain. Nous en parlons dans l’édition d’aujourd’hui et parlons également de la sommation du président Zelensky aux habitants de la région de Donetsk de partir. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky s’entretiennent aujourd’hui par téléphone à partir de 11h30. Les incendies continuent de sévir dans le pays : 500 hectares ont brûlé hier, dimanche 31 juillet. Dans le Gard, le feu est fixé mais 370 hectares sont à déplorer ainsi que 9 pompiers blessés. Les Landes restent la dernière zone de vigilance. Nos invités en plateau sont le Lieutenant-colonel David Annote, représentant de la Fédération nationale des Sapeurs pompiers, Emma Haziza, hydrologue, experte en gestion du risque d’inondations et fondatrice du Centre de recherche Mayane, Ange Noiret, météorologue à LCI, Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Aline Le Bail-Kremer Co-fondatrice du collectif Stand with Ukraine, Volodymyr Poselsky Président de l’ONG “Ukraine en Europe” et enseignant à l’Inalco et par skype : Nicolas Vercken, directeur des campagnes et du plaidoyer chez Oxfam France, Jean Jouzel, climatologue, Thierry Pouch, Expert agricole, chef économiste aux chambres de l’agriculture.