Le 9h-12h du lundi 20 juin 2022

Au programme du 9/12 du lundi 20 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur les élections législatives dont le second tour avait lieu hier. Le chef de l’état perd sa majorité absolue, trois de ses ministres sont battus, ainsi que des figures de la « Macronie ». Elizabeth Borne a été élue de justesse dans le Calavdos, peut-elle rester à Matignon ? Quelles alliances vont devoir être nouées pour éviter la paralysie du pays ? Nous en débattons dans le 9/12. Les résultats du second tour des législatives a donné lieu à une percée historique du Rassemblement national qui devient le premier parti d’opposition et qui bat largement son record de 1986 avec l’entrée de 89 députés à l’Assemblée nationale. A défaut de Matignon, Jean-Luc Mélenchon se félicite de la percée de la gauche aux législatives, se targue d’avoir imposé une déroute électorale à Emmanuel Macron et devient la première coalition d’opposition avec 131 députés. Nos invités en plateau sont Laure Lavalette, députée RN du Var, François Patriat, Sénateur LaREM de Côte-d’Or, président du groupe des Sénateurs RDPI (groupe LAREM au Sénat), Prisca Thevenot, porte-Parole LREM, Antoine Léaument, député Nupes de l'Essonne, Philippe Ballard, député RN de l’Oise, Julien Arnaud, journaliste politique à LCI, Maurice Szafran, éditorialiste à Challenges, Adrien Gindre, chef du service politique de TF1/LCI, Elizabeth Martichoux, journaliste politique à LCI, Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP, Arlette Chabot, éditorialiste politique à LCI, Damien Fleurot, rédacteur en chef adjoint service politique TF1/LCI, Roland Cayrol, politologue, et Arnaud Stephan, ancien conseiller de Marine Le Pen.