Le 9h-12h du lundi 22 août 2022

Au programme du 9/12 du lundi 22 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la guerre en Ukraine, principalement à la situation à la centrale de Zaporijjia et à la situation sociale en Angleterre. Un appel à la retenue a été lancé hier par les dirigeants américains, français, allemands, et britanniques. Quel impact auront ces mots mesurés sur une situation qui semble hors de contrôle ? Qui peut vraiment faire plier Poutine et déloger ses troupes de cette centrale utilisée comme bouclier ? On évoque également dans le 9/12 l’assassinat de Daria Dougina, fille de celui qu’on présente souvent comme le “cerveau” de l’invasion russe en Ukraine et aux conséquences que cette attaque sur le sol russe pourrait avoir. La rentrée sociale sera peut être compliquée en France, elle l’est déjà en Grande Bretagne. Faut-il y voir ce qui attend la France et Emmanuel Macron ? Les employés du port de Felixstowe, situé dans l'est de l'Angleterre, démarent une grève réclament des hausses de salaires afin de faire face à l'augmentation du coût de la vie. C’est tout simplement le plus grand port de fret du pays qui va se retrouver bloqué pendant 8 jours au moins. Nos invités en plateau sont Général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Denis Strelkov, journaliste au sein de la rédaction russe de RFI, Magali Barthes, journaliste internationale à LCI, Damien Fleurot, rédacteur en chef adjoint du service politique de LCI, Aline Le Bail-Kremer, co-fondatrice du collectif Stand with Ukraine, Volodymyr Poselsky, président de l’ONG “Ukraine en Europe” et enseignant à l’Inalco, Brigitte Adès, chef du Bureau britannique de la revue Politique Internationale, auteur de “Les Voix de la forêt”aux éditions Partaparol et par skype Robert Ranquet, spécialiste du nucléaire, Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement, auteur du livre "Le renseignement français en 100 dates”, Patrick Martin Genier, politologue et enseignant à Sciences Po et à l’Inalco, spécialiste des relations européennes et internationales, Emmanuel Dupuy, consultant dans le domaine Défense & Sécurité & Armement et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Denis MacShane, ancien ministre des affaires européennes de Tony Blair.