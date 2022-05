Le 9h-12h du lundi 23 mai 2022

Au programme du 9/12 du lundi 23 mai 2022 : c’est le tout premier conseil des ministres du nouveau gouvernement dirigé par Élisabeth Borne ce matin. Avant ce premier conseil, une passation de pouvoir au ministère du travail : la nouvelle première ministre, cède sa place de à son successeur Olivier Dussopt, auparavant ministre délégué en charge des Comptes publics. Il devient le nouveau ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion. Premier conseil des ministres mais aussi première polémique pour le nouveau gouvernement : le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, est accusé de viols par deux femmes, ce qu'il conteste. Peut-il rester dans ces conditions ? Pour en débattre, l’ancien eurodéputé EELV Daniel Cohn-Bendit, l’essayiste et éditorialiste politique Lydia Guirous, le directeur général opinion du groupe IFOP Frédéric Dabi, et le conseiller en communication politique Jean-Luc Mano. Sur le terrain du conflit en Ukraine, Moscou bombarde Severodonetsk 24 heures sur 24, selon le gouverneur de Lougansk. La situation est de plus en plus difficile pour les Ukrainiens dans le Donbass, où les Russes ont reçu du renfort et intensifié leurs frappes. Les mercenaires du groupe Wagner sont eux, dans le Donbass depuis 2014. Marat Gabidullin, ancien commandant de cette armée secrète de Vladimir Poutine, témoigne en direct dans notre émission. Il est le seul à dévoiler à visage découvert les pratiques de cette milice. Le président ukrainien s’exprime devant les dirigeants réunis au forum économique de Davos, en Suisse. Nous suivons l’intervention de Volodymyr Zelensky en direct. Nos intervenants sur l’Ukraine sont le général François Chauvancy, consultant en géopolitique, et Vincent Hugeux, grand reporter spécialiste de politique internationale.