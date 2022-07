Le 9h-12h du lundi 25 juillet 2022

Au programme du 9/12 du lundi 25 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la politique nationale alors que la seizième législature a débuté de manière quelque peu houleuse entre les députés des différents groupe et que Horizons ne soutient pas la majorité présidentielle à propos du RSA. La variole du singe, virus qui circule actuellement et pour lequel l’alerte maximale a été déclenchée, Eric Caumes est notre invité pour en parler. Le 9/12 traite aujourd’hui également de la guerre en Ukraine alors que la ville de Sloviansk est sous le feu de l’armée russe et que la ville de Kherson pourrait être libérée d’ici septembre. Nos invités en plateau sont Eric Decouty, éditorialiste politique chez Franc Tireur, Lydia Guirous, essayiste et éditorialiste politique, Frédéric Delpech, journaliste politique à LCI, Pr Eric Caumes infectiologue à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris, Xavier de Giacomoni, grand reporter à LCI, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Caroline Didier Président de l’ONG Doc4Ukraine et par skype : Michel Ruimy, économiste et professeur à Sciences Po et à l’ESCP, Oleksiy Goncharenko, député ukrainien, Olivier Weber, Écrivain, grand reporter et auteur du livre à sortir “Naissance d’une nation européenne : réflexions sur la question ukrainienne” (Ed. de l’Aube), Lesia Vasylenko députée ukrainienne.