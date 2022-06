Le 9h-12h du lundi 27 juin 2022

Au programme du 9/12 du lundi 27 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la politique du pays et à la guerre en Ukraine. Elisabeth Borne doit former un nouveau gouvernement mais on ne sait pas encore à l’heure qu’il est qui le composera puisque sa marge de manœuvre est étroite alors que ni le Rassemblement national ni La France insoumise n’en feront partie. La piste d’une coalition est exclue mais certains à gauche comme à droite n’ont pas écarté l’idée de travailler avec la nouvelle équipe. Le gouvernement sort déjà le carnet de chèque avec des mesures pour booster le pouvoir d’achat qui s’appliqueront dès vendredi. Une hausse de 4% d’une série de prestations sociales et allocations sont prévues. Nous vous disons dans le 9/12 combien ça va coûter et qui va payer. Sur le front de la guerre en Ukraine, le G7 met la pression sur Moscou en renforçant ses sanctions. Volodymyr Zelensky doit prendre la parole en fin de matinée en visioconférence. Nos invités en plateau sont Olivier Rouquan, politologue, Frédéric Dabi, directeur général Ifop Opinion, Elizabeth Martichoux, journaliste politique à LCI, Thomas Friang, fondateur et directeur général à l’Institut Open Diplomacy, Irena Karpa, écrivaine ukrainienne basée à Paris, Julien Arnaud, journaliste politique à LCI, Magali Barthès, spécialiste des questions internationales à LCI.