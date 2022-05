Le 9h-12h du lundi 30 mai 2022

Au programme du 9/12 du lundi 30 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine. Le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a réitéré sa volonté de dénazifier l’Ukraine, dans un entretien exclusif accordé à LCI. Iryna Vereshchuk, vice-première ministre d'Ukraine, réagit dans le 9/12, elle est notre invitée en direct de l’Ukraine. C’est la première fois qu’un membre du gouvernement français se déplace en Ukraine depuis le début de la guerre : Catherine Colonna, chef de la diplomatie française, est arrivée à Kiev ce matin. Elle est aussi à Boutcha, théâtre de crimes de guerre en cours d’investigation. L’Union Européenne en conseil de guerre à Bruxelles : les 27 vont débattre de nouvelles sanctions à appliquer à Moscou. Le président Ukrainien va prendre la parole au début de cette réunion extraordinaire. L’Ukraine va-t-elle reprendre la ville de Kherson tombée aux mains des Russes ? Kiev affirme regagner du terrain dans la région. A l’est, le Donbass demeure la cible prioritaire pour les forces russes. Nos invités en plateau sont Nadezhda Kutepova, réfugiée politique russe et membre de l’association “Russie-Libertés”, le général Patrick Dutartre, ancien général de l’armée de l’air, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l’Ecole de guerre, et Gallagher Fenwick, grand reporter et auteur d’une biographie du président ukrainien. L’actualité en France, stade de France samedi : qui est responsable du chaos pour la finale de la ligue des champions entre Liverpool et le Real ?