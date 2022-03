Le 9h-12h du lundi 30 mars 2022

Le 9-12, est présenté par Marie-Aline Méliyi et Thomas Misrachi. Pendant 3 heures, en direct sur LCI, l'info, toute l'info, rien que l'info. A l'heure où l'actualité monte en puissance, la rédaction LCI se mobilise pour vous apporter les informations qu'il ne faut pas manquer : les faits, les réactions, l'analyse, les images et les témoignages de ceux qui font l'actu en France et à l'étranger.