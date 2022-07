Le 9h-12h du lundi 4 juillet 2022

Au programme du 9/12 du lundi 4 juillet 2022 : édition spéciale politique à l’heure où a lieu un remaniement ministériel dans le deuxième quinquennat d’Emmanuel Macron et avant le discours de politique générale d’Elizabeth Borne. Nous vous disons qui sont les nouveaux membres du gouvernement. Un conseil des ministres se tiendra à 17h à l’Elysée. Nos équipes sont sur le terrain pour vous faire vivre cet événement politique. Nos invités en plateau sont Nicolas Domenach, éditorialiste politique, Daniel Cohn-Bendit, ancien député EELV, Julien Arnaud, journaliste politique à LCI, Elizabeth Martichoux, journaliste politique à LCI, Virginie Le Guay, éditorialiste politique, Damien Fleurot, rédacteur en chef politique adjoint à TF1/LCI, David Revault d’Allonnes, rédacteur en chef politique au JDD, Arlette Chabot, éditorialiste politique et par skype : Erwan Balanant, député Ensemble du Finistère, Franck Allisio, député des Bouches-du-Rhône et Manon Aubry députée européenne La France insoumise.