Le 9h-12h du lundi 6 juin 2022

Au programme du 9/12 du lundi 6 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur la guerre en Ukraine et sur l’incertitude qui plane pour la majorité présidentielle dans les élections législatives à venir. Volodymyr Zelensky fait une visite surprise sur le front dans le Donbass, un territoire âprement disputé où les combats continuent de faire rage. Les Ukrainiens ont repris du terrain dans la ville de Severodonetsk alors qu’elle leur était pratiquement perdue. En revanche, les Russes contrôleraient eux désormais 60% de la région de Zaporijia. Le 9/12 revient également sur les menaces à peine voilées de Vladimir Poutine. Le président russe dit vouloir viser de nouvelles cibles en Ukraine. Après les premières frappes sur Kiev, hier, depuis le mois d’avril, les autorités ukrainiennes demandent une aide occidentale « constante » de la part des Occidentaux. En France, la question sur ce qui adviendra aux élections législatives se pose pour la majorité après le revers de Manuel Valls. Eliminé dès le premier tour, dans la 5e circonscription des français à l’étranger, et qui marque une nouvelle défaite pour l’ancien Premier ministre 3 ans après celle des municipales à Barcelone. Nos invités en plateau sont Daniel Cohn-Bendit, Ex député EELV, le Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade, Magali Barthes, journaliste au service étranger de LCI, Anastasia Kirilenko, journaliste d’enquête indépendante russe, co-réalisatrice du documentaire « Poutine, le parrain », Julien Arnaud, journaliste politique LCI, Xavier de Giacomoni, journaliste à LCI et par skype, Roman Vlasenko, chef du district de Severodonetsk dans la région de Louhansk Lesia Vasylenko.