Le 9h-12h du lundi 8 août 2022

Au programme du 9/12 du lundi 8 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur les problématiques causées par les rodéos urbains qui ont blessés grièvement plusieurs enfants depuis vendredi, aux multiples incendies et à la sécheresse dont la France fait face actuellement mais également à la guerre en Ukraine. Le Morbihan, la Dordogne et l’Isère sont les départements les plus concernés par les incendies actuellement. Depuis le début de l’année, 48 000 hectares ont été brûlés soit l’équivalent de quatre fois la surface de Paris. Les pompiers sont constamment mobilisés. Le pays fait face à une sécheresse historique. 95 départements sont en alerte ce lundi. Les agriculteurs sont inquiets. Comment lutter contre les rodéos urbains ? La ville de Pontoise est encore sous le choc alors qu’une fillette de 10 ans est toujours entre la vie et la mort. Gérald Darmanin, en déplacement à Marseille, s’est exprimé ce matin. Nous l’avons suivi avec nos équipes sur place. En Ukraine, l’armée russe serait en pause. C’est ce qu’estime en tout cas le conseiller de Zelensky, Michailo Podojlak dans une interview à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel « La Russie voudrait geler le conflit pendant six mois pour se procurer de nouvelles armes et de nouveaux soldats pour améliorer les approvisionnements ». Nos invités en plateau sont Anne Bringault, coordinatrice des Programmes au Réseau Action Climat, Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Nadezhda Kutepova réfugiée politique russe, membre de l’association “Russie-Libertés”, Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor (a vécu une dizaine d’années en Ukraine) Vazken Andréassian, hydrologue et directeur de recherche à l'INRAE, Florent Renaudier, président de la FDSEA, Pr Bruno Megarbane, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème Brigade blindée, Margot Haddad, éditorialiste internationale à LCI.