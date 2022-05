Le 9h-12h du lundi 9 mai 2022

Au programme du 9/12 du lundi 9 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine. En ce 9 mai, Vladimir Poutine instrumentalise le défilé militaire de Moscou commémorant la victoire des soviétiques sur les nazis pendant la seconde guerre mondiale. Il en fait un outil de propagande pour justifier la guerre en Ukraine, et détourner l’attention des crimes de guerre et des exactions qui y sont commises par les forces russes. Le 9 mai est aussi un jour de commémoration pour l’UE, celui de l’acte fondateur de la construction européenne en 1950. En cette journée décisive dans ce conflit où deux visions du monde s’affrontent, Emmanuel Macron, à la tête de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, est à Strasbourg. Il y prononcera un discours devant le Parlement européen, où il défendra la force des démocraties face "au révisionnisme russe qui verse le sang sur la terre ukrainienne", ce sont les mots de l'Elysée. Nous serons en direct sur le terrain avec nos équipes déployées dans tous les lieux clés de cette journée en Ukraine, à Kiev et dans le Donbass, en Russie à Moscou, et à Strasbourg en France. Pour comprendre ce qui se joue ce matin, nos invités en plateau sont Pierre Servent, notre consultant défense pour TF1-LCI, Daniel Cohn-Bendit, ancien eurodéputé EELV, Samantha de Bendern, ancien officier politique de l'OTAN et chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, Olivier Ravanello, ancien correspondant à Moscou, et Irina Dmytrychin, maître de conférences en langue et civilisation ukrainiennes à l'Inalco.