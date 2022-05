Le 9h-12h du mardi 10 mai 2022

Au programme du 9/12 du mardi 10 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine. Sept frappes meurtrières ont touché Odessa et sa province, dans le sud de l’Ukraine. Les forces russes y ont détruit des bâtiments et incendié un centre commercial la nuit dernière. Charles Michel, le président du Conseil européen, était présent dans la ville portuaire au moment des attaques, obligé de se mettre à l’abri. Il y aurait au moins un mort et sept blessés. Petro Obukhov, conseiller municipal d’Odessa, est notre interlocuteur ce matin, il témoigne sur notre antenne. Les combats s’intensifient à l’est, où les soldats russes continuent leurs opérations offensives pour tenter de s’emparer du Donbass. Mais selon Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Louhansk, si la région est celle où désormais les combats sont devenus les plus intenses en Ukraine, la progression de l’envahisseur reste faible. Dans l’usine Azovstal, près de Marioupol, même si de nombreuses personnes ont été évacuées, des civils sont encore pris au piège de l’aciérie. C’est ce qu’affirme Ivan Goltvenko, le directeur des ressources humaines de l'usine, il témoigne en direct sur LCI. Côté militaire, plus d’un millier de soldats ukrainiens résistent encore, et parmi eux, des centaines de blessés. Nos invités sont Masha Kondakova, réalisatrice et actrice du documentaire « Inner Wars », Philippe de Suremain, ancien ambassadeur de France en Ukraine, le général Jean-Marc Marill, général de brigade et historien, Anastasia Kirilenko, journaliste d’enquête indépendante russe, Denys Kolesnyk, consultant spécialiste des questions de sécurité et de défense en Europe centrale et orientale, et Christine Dugoin-Clément, chercheuse en géopolitique pour la chaire "normes et risques" à l'IAE Paris-Sorbonne Business School.