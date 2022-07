Le 9h-12h du mardi 12 juillet 2022

Au programme du 9/12 du jeudi 7 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée aux fortes chaleurs que la France va connaitre dans les prochains jours. Une vague de chaleur s’installe en France et les 40 degrés vont être atteints dans plusieurs villes. Va-t-on affronter une canicule ? Combien de temps ça va durer ? La répétition de ces vagues de chaleur est la marque du réchauffement climatique à l’origine de l’effondrement de plusieurs glaciers dans le monde ces derniers jours. Des régions vont rapidement devenir invivables prévient le climatologue Jean Jouzel qui est notre invité. Nous évoquons également dans l’édition d’aujourd’hui la contre-attaque de l’Ukraine dans les territoires aux mains des Russes. 7 personnes sont mortes dans un bombardement mené par les forces ukrainiennes dans la région de Jherson au sud du pays. Nous voyons si Kiev a la possibilité de de reconquérir les zones occupées par Moscou. L’Iran devient un nouvel acteur dans la guerre froide entre la Russie et les Etats-Unis et va livrer à Moscou des centaines de drones, dont des appareils de combat pour faire face à la résistance ukrainienne selon la Maison Blanche. Enfin, nous évoquons avc des spécialistes à nos côtés, la première photo du fond de l’univers que vient de communiquer la NASA. Nos invités en plateau sont Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Cité de l’espace à Toulouse, Dimitri Carbonnelle, fondateur de livosphere (accompagne les entreprises dans l’adaptation au changement climatique), auteur du livre “2050 crash ou renaissance vers une société boule de gui”, Elise Naccarato Responsable climat et agriculture chez Oxfam France, Julien Arnaud, journaliste politique à LCI, Magali Barthes, spécialiste de questions internationales à LCI, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions Européennes et internationales, Enseignant à Sciences Po Paris et à l’Inalco, Masha Kondakova, réalisatrice ukrainienne du documentaire Inner Wars, Pierre-Olivier Lagage, astrophysicien et responsable scientifique de la contribution française au Webb Telescope et par skype : Serge Zaka, climatologue spécialisé sur l’impact sur les écosystèmes et l’agriculture, Patrick Marlière, météorologue et directeur d’Agate Météo, Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC et auteur de “Climat: parlons vrai”, Jean-Pierre Favennec, consultant en énergies, professeur à l'Institut français du pétrole à l'université Paris Dauphine et à Sciences Po, Thierry Coville, chercheur à l'Institut des Relations Internationales et stratégiques (IRIS), spécialiste de l'Iran, Jean Luc