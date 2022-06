Le 9h-12h du mardi 14 juin 2022

Au programme du 9/12 du mardi 14 juin 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine. Nous abordons la situation de la ville ukrainienne de Severodonetsk qui pourrait être en train de tomber aux mains de Moscou et dont 70% à 80% est désormais contrôlé par l’armée russe selon le gouverneur de la région de Lougansk. L’armée ukrainienne a reconnu avoir abandonné le centre de la ville. Le président ukrainien Volodymy Zelensky lance un cri d’alarme face à la violence des combats dans le Donbass et déclare : « nous avons affaire au mal absolu ». Volodymyr Zelensky demande aux Occidentaux d’envoyer à l’Ukraine des armes modernes pour enrayer le coût humain terrifiant de cette guerre. Dans cette édition nous évoquons l’aveu de l’ancien premier ministre de Vladimir Poutine, Mikhail Kassianov, selon lequel le président russe ne serait plus lui-même, pas sur plan médical, mais sur un plan politique. Il avertit également les Occidentaux qu’après l’Ukraine, les pays baltes seront les prochains. Nous revenons également dans le 9/12 sur sur la venue d’Emmanuel Macron ce soir en Roumanie pour saluer les soldats français déployés sur une base de l’OTAN avant un déplacement en Moldavie demain. L’option d’un déplacement jusqu’en Ukraine n’est pas écartée. Visite du chef de l’Etat qui pourrait intervenir aux côtés de ses homologues allemands et italiens. Nos invités en plateau sont le Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Irena Karpa, écrivaine ukrainienne basée à Paris, Magali Barthes, journaliste spécialiste des questions internationales de LCI, Vincent Hugeux, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Et par skype : Andrii Osadchuk, député ukrainien de Kiev, membre du Parlement ukrainien, Galia Ackerman journaliste, écrivaine, historienne, spécialiste du monde russe, SKYPE 11h Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis.