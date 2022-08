Le 9h-12h du mardi 16 août 2022

Au programme du 9/12 du mardi 16 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la guerre en Ukraine et à la fin des opérations militaires françaises au Mali. En Ukraine, les bombardements continuent notamment dans la région de Kharkiv. Une frappe a fait au moins un mort dans la deuxième ville du pays. Neuf personnes ont été blessées. Nous en parlons avec nos invités. C'est la fin de 9 années d'opérations militaires françaises au Mali, les derniers militaires de l'Opération Barkhane ont quitté le pays. Une décision prise il y a 6 mois presque jour pour jour par Emmanuel Macron. Pour quelles raisons ? Que s'est-il passé ? Et quel bilan peut-on en tirer ? Nos invités en plateau sont Général Patrick Dutartre, ancien général de l’Armée de l’Air, Alla Poedie, franco-ukrainienne, spécialiste des pays de l'ex-URSS, Margot Haddad, éditorialiste internationale à LCI, Vincent Hugeux, grand reporter et par facetime et skype Jean-Marie Bockel, président de l'association Solidarité Défense, ancien ministre, ancien sénateur du Haut-Rhin (dont le fils a été tué en 2019 au Mali), Jean-Marie Bockel, président de l'association Solidarité Défense, ancien ministre, ancien sénateur du Haut-Rhin (dont le fils a été tué en 2019 au Mali).