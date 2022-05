Le 9h-12h du mardi 17 mai 2022

Au programme du 9/12 du mardi 17 mai 2022 : au 83ème jour de guerre en Ukraine, 265 combattants auraient quitté l’aciérie de Marioupol. Ils se seraient constitués prisonniers. Affirmation russe démentie par Serhiy Taruta, député ukrainien, ancien gouverneur de Donetsk, et ex-salarié d’Azovstal, en direct sur notre antenne. La charge de Moscou : le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, affirme ce matin que l’OTAN est une menace pour la sécurité de son pays. Il justifie l’invasion de l’Ukraine par la nécessité de répondre aux manœuvres de l’Alliance atlantique. Selon lui, aucun pays n’a le droit de renforcer sa sécurité au dépend des autres. Pourtant c’est bien l’agression de l’Ukraine par la Russie qui pousse la Finlande et la Suède à rejoindre l’OTAN. Les forces russes ont lancé une nouvelle offensive dans le Donbass : au moins 10 morts dans la ville de Severodonestsk hier soir. À l’ouest, Lviv a été secoué par plusieurs explosions. En France, c’est désormais à Elizabeth Borne qu’incombe la lourde tâche de composer, avec Emmanuel Macron, le nouveau gouvernement, et de mener la nouvelle bataille des législatives. Elle-même candidate pour la première fois dans le Calvados, le plus dur commence pour la première ministre, tout juste nommée à Matignon. Nos invités sont Valéria Faure-Muntian, présidente du groupe d’amitié France-Ukraine à l’Assemblée, Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et à l’Inalco, Louis Saillans, ancien capitaine dans les forces spéciales françaises, et le général Christian Quesnot, ancien chef d’état-major particulier des présidents Mitterrand et Chirac. Nous serions en direct d’Ukraine avec Volodymyr Marynich, chef de la communauté d’Illinivsk, dans la région de Donetsk.