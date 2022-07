Le 9h-12h du mardi 19 juillet 2022

Au programme du 9/12 du mardi 19 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée aux fortes chaleurs et aux importants incendies que traverse actuellement le pays. Nous abordons également l’inquiétude qui règne actuellement à propos du blé et de l’énergie puisque nos ressources sont conditionnées par la guerre en Ukraine alors que celle-ci a débuté il y a 146 jours. Réunis en sommet à Téhéran aujourd’hui, Vladimir Poutine doit parler avec le président turc de l’export des céréales. A Paris, le président des Emirats arabes unis poursuit sa visite d’état. Après Versailles hier soir, il est reçu ce matin à l’Assemblée nationale. Emmanuel Macron a mis en avant-hier l’importance de ce qu’il appelle un partenariat stratégique. Enfin, nous retrouvons notre envoyée spéciale à Kharkiv et parlons des nouveaux morts dans l’est de l’Ukraine où les bombardements ont repris. Quelle stratégie pour Moscou ? Sur quel front la Russie prépare t’elle sa prochaine grande bataille ? Nous vous disons tout cela. Nos invités en plateau sont le Commandant Frédéric Harrault, représentant de la Sécurité civile, Lieutenant Colonel Francis Comas, porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France, Thierry Bros, Professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques, Général François Chauvancy, consultant en géopolitique, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la Revue Conflits, expert en géopolitique et stratégie, Natalia Kochubey, ancienne directrice du centre culturel ukrainien à Paris et ancienne diplomate et par skype : Jean-Louis Etienne Médecin et explorateur français, Jean Jouzel climatologue, Erwann Tison économiste, directeur des études de l'Institut Sapiens.