Le 9h-12h du mardi 2 août 2022

Au programme du 9/12 du mardi 2 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur la mort du chef d’Al-Qaida survenue dimanche en Afghanistan et sur la guerre en Ukraine à l’heure où le premier bateau ukrainien transportant des céréales a quitté le port d’Odessa depuis le début de la guerre. Il aura fallu des années de traque et des mois de repérage pour que les Américains parviennent à tuer hier Ayman al-Zawahiri, le chef d’Al-Qaida, qui avait repris le flambeau après la mort d’Oussama Ben Laden. L’opération a été menée par un drone en Afghanistan a annoncé hier soir Joe Biden. Dans la région de Kherson, l’Ukraine dit avoir repris près d’une cinquantaine de localités. La contre-offensive de Kiev semble fonctionner. Marianne Kottenhoff, notre reporter revenue d’Ukraine cette semaine nous donne son témoignage. On évoque également dans le 9/12 les messages contradictoires envoyés depuis plusieurs semaines par Vladimir Poutine sur une éventuelle guerre nucléaire. Le chef du Kremlin a insisté hier sur le fait qu’une guerre nucléaire ne devait "jamais être déclenchée » et a avancé qu’il ne peut y avoir de vainqueurs dans une guerre nucléaire. Nos invités en plateau sont Mohamed Sifaoui, journaliste, écrivain, réalisateur, directeur de la publication d’islamoscope.tv et directeur du magazine «Contre-TERRORISME», Margot Haddad, éditorialiste internationale à LCI, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Marianne Kottenhoff, reporter à LCI de retour d’Ukraine,, Kylyna Kurochka, coordinatrice de projets humanitaires en Ukraine , Nadezhda Kutepova, réfugiée politique russe, Membre de l’association “Russie-Libertés” et par skype Gilles Kepel, politologue, spécialiste de l’islam et du monde arabe, titulaire de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l'ENS.