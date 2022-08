Le 9h-12h du mardi 23 août 2022

Au programme du 9/12 du mardi 23 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la guerre en Ukraine. La centrale de Zaporijia est au centre de toutes les attentions depuis des semaines mais rares sont ceux qui peuvent encore s’en approcher. Cela est encore plus difficile pour les journalistes et pourtant à force de persévérance, une équipe de TF1-LCI en Ukraine a pu se rendre sur place, avec l’autorisation de l’armée russe. La centrale de Zaporijia est occupée depuis mars et est régulièrement bombardée. Par les Ukrainiens selon Moscou et par les Russes selon Kiev. Ce reportage exclusif est signé Jérôme Garro et Gilles Parrot. Nous sommes en direct avec Jérôme Garro dans le 9/12 d’aujourd’hui. Une enquête express à l’initiative du FSB a vu le jour, reste à savoir s’il faut accorder du crédit à ses résultats. Les services de renseignement russes auront donc mis à peine plus de 48h pour trouver les coupables de l’attaque qui a tué Daria Douguina à Moscou samedi soir. L’oeuvre des services secrets ukrainiens et plus spécifiquement d’une femme d’après eux. Alors que l’Ukraine s’engage dans un conflit parti pour durer, le pays restera t-il uni et soudé derrière son président pour la première fois peut être depuis le début du pays? L’union sacrée derrière le président commence à se fissurer et des critiques commencent à se faire entendre contre Volodymyr Zelensky. Six mois que l’Ukraine a été attaquée par la Russie mais elle se prépare au pire parce que cela fait 6 mois jour pour jour que le début de l’invasion a commencé et que la Russie est à la peine. L’Ukraine va célébrer demain sa fête nationale. Il y a trente et un an, le 24 août 1991, le Soviet suprême ukrainien proclamait l'acte de déclaration d'indépendance. Nos invités en plateau sont Olivier Védrine, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor, Aline Le Bail-Kremer, co-fondatrice du collectif Stand with Ukraine, journaliste, le Général François Chauvancy, consultant en géopolitique Magali Barthes, journaliste internationale LCI, Natalia Kochubey, ancienne directrice du centre culturel ukrainien à Paris et ancienne diplomate, Volodymyr Poselsky, président de l’ONG “Ukraine en Europe” et enseignant à l’Inalco et par skype Valérie Faudon, déléguée Générale de la Société Française d'Énergie Nucléaire, Vincent Crouzet, ancien collaborateur de la DGSE auteur de “Service action : Sauvez Zelensky” (ed. Robert Laffont), Bruno Comby, polytechnicien et ingénieur en génie nucléaire.