Le 9h-12h du mardi 24 mai 2022

Au programme du 9/12 du mardi 24 mai 2022 : trois mois jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine, la situation est de plus en plus difficile dans le Donbass, selon Volodymyr Zelensky : la région de Lougansk est presque entièrement acquise à Moscou. Les soldats russes progressent dans la région de Donetsk et des frappes y ont fait plusieurs morts. Marioupol est tombée aux mains des forces russes mais cette ville portuaire du sud-est n’est plus que champs de ruines. Les combats y auraient fait 20 000 morts et les survivants sont privés d’eau et de nourriture. Selon le maire-adjoint de Marioupol, Petro Andriyouchenko, en direct dans notre émission, 150 000 à 170 000 civils sont enfermés dans la ville, sans possibilité d’être évacués. Washington annonce que 20 pays se sont engagés à fournir des armes supplémentaires à l’Ukraine. Une telle aide peut-elle changer le cours de la guerre ? Politique en France : le maintien de Damien Abad est-il tenable ? Le ministre accusé de viols s’y refuse, malgré la multiplication des appels à la démission. Seule la justice peut trancher, selon le gouvernement. Nos invités en plateau sont l’amiral Jean-Louis Vichot, ancien chef d'une mission militaire auprès de l'OTAN, Nathalie Chrin, membre de l’association ukrainienne "des Femmes Ukrainiennes en France“, Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire au ministère de la défense, et François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'Iris.