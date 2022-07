Le 9h-12h du mardi 26 juillet 2022

Au programme du 9/12 du mardi 26 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte notamment sur la livraison en gaz de l’Europe à l’heure où Moscou annonce des coupures drastiques. Comment faire face à cela ? Les 27 pays de l’Union européenne se réunissent aujourd’hui pour discuter la décision de la Commission de réduire la consommation sous huit mois. Elisabeth Borne, demande dans ce contexte de l’exemplarité à ses ministres en matière d’économies d’énergie. Nous évoquons également la venue d’Emmanuel Macron en Afrique, qui est arrivé hier au Cameroun et se rendra ensuite au Bénin et en Guinée Bissau pour relancer les relations économiques, politiques et militaires avec ces pays. Nos invités en plateau sont Thierry Bros, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques, Xavier de Giacomoni, grand reporter à LCI, Eric Decouty, éditorialiste politique chez Franc Tireur, Stéphanie Villers, économiste, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Nadezhda Kutepova, réfugiée politique russe et membre de l’association “Russie-Libertés”, Nicolas Goldberg, Expert énergie chez Colombus Consulting. Nos envoyés spéciaux sur le terrain sont Pauline Dumortier à Berlin, Léonard Attal à Bruxelles et Marie Chantrait à Yaoundé et par skype : Antoine Glaser, journaliste, spécialiste de l’Afrique, auteur de “Le piège africain de Macron. Du continent à l’Hexagone” (éd. Fayard).