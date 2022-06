Le 9h-12h du mardi 28 juin 2022

Au programme du 9/12 du mardi 28 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la politique nationale, à la Covid-19 ainsi qu’à la guerre en Ukraine. Nous parlons ce matin du pouvoir d’achat des Français à l’heure où le gouvernement va dépenser 50 milliards d’euros pour lutter contre l’inflation. Le pouvoir d’achat étant la préoccupation principale des Français. La ministre de la santé recommande aux Français de remettre les masques dans les transports et veut tenter d’enrayer une reprise significative des contaminations à la Covid-19. Dans cette édition du 9/12 nous évoquons également l’indignation suscitée par l’attaque russe d’un centre commercial ukrainien où 16 personnes ont été tuées occasionnant une soixantaine de blessés. Emmanuel Macron a dénoncé « une horreur asolue », le G7 un « crime de guerre », quatre mois après le début de la guerre. Nos invités en plateau sont le Pr Bruno Megarbane, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière, Martin Blachier, Médecin de santé publique, épidémiologiste et CEO Public Health Expertise, Magali Barthes, spécialiste de questions internationales à LCI, Dana Fedun, ukrainienne et rédactrice de la revue européenne “What’s up Europe”, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Damien Fleurot, rédacteur en chef adjoint service politique TF1/LCI, Elizabeth Martichoux, journaliste politique à LCI, Nicolas Domenach, éditorialiste politique, Gérard Miller, psychanalyste et éditorialiste LCI et par skype Vitaliy Kim, gouverneur de Mykolaïv, Pr Gilles Pialoux, infectiologue, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon (AP-HP) de Paris.