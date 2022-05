Le 9h-12h du mardi 3 mai 2022

Au programme du 9/12 du mardi 3 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine présentée aujourd’hui par Damien Givelet. Où sont les évacués de l’usine Azovstal ? Kiev espère de nouvelles libérations de civils de Marioupol. En attendant, on est sans nouvelle de la centaine de civils déjà sortis via des couloirs humanitaires, ils ne sont pas arrivés a Zaporijjia, leur point de chute. À l'est où les bombardements russes sont incessants, pour les américains, le Kremlin souhaiterait annoncer l'annexion des deux Républiques autoproclamées du Donbass, et organiser un référendum plébiscitaire dans la région. Selon CNN, Vladimir Poutine voudrait déclarer officiellement la guerre le 9 mai. Est-ce une nouvelle stratégie de la part du président russe ? Nouvelle frappes sur Odessa la nuit dernière, la grande cité portuaire de la mer noire, sur un immeuble d'habitation et un dortoir, tuant un adolescent et en blessant un autre, « c'est le vrai visage des russes, tuer nos enfants », dénonce le Président Volodymyr Zelensky. Odessa est-elle le prochain objectif de Poutine ? Nos invités en duplex, depuis l’Ukraine, sont Tatiana Lomakina, responsable des couloirs humanitaires en Ukraine, ainsi que Petro Obukhov, conseiller municipal d’Odessa. Nous recevons en plateau Margaux Benn, grand reporter au service international du Figaro, François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS, Philippe de Lara, maître de conférences en science politique à l'Université Paris II Panthéon-Assas et spécialiste de l’Ukraine et de l’histoire du communisme, le Général Christian Quesnot, ancien chef d’état-major particulier des présidents Mitterrand et Chirac, et Valéria Faure-Muntian, député LaREM et présidente du groupe d’amitié France-Ukraine à l’Assemblée.