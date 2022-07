Le 9h-12h du mardi 5 juillet 2022

Au programme du 9/12 du mardi 5 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la politique nationale et à la guerre en Ukraine. Au lendemain de l’annonce du nouveau gouvernement, la priorité est au pouvoir d’achat avec pour mesures envisagées une nouvelle indemnité carburant, des promotions sur les prix pour aider les Français à faire face à l’inflation. Nous évoquons également ce matin les limites du pouvoir en place, le gouvernement étant constitué notamment de ministres de la précédente mandature, mais également parce qu’un vote de confiance n’aura pas lieu et parce qu’un manque de nouvelles idées ou de politiques fortes marquent ce début de mandat. Nous revenons dans le 9/12 sur la guerre en Ukraine où le Donbass est désormais presque entièrement aux mains des Russes. Nous revenons aussi sur les propos de Vladimir Poutine qui a annoncé vouloir continuer la guerre alors que Kiev a perdu le contrôle de la province de Louhansk. Nous voyons ce que cela change à l’heure où les combats intenses ont aussi repris au nord de Kharkiv et au sud dans la région de Kherson. Le chiffre de la reconstruction s’élève déjà à 750 milliards côté ukrainien. Nos invités en plateau sont Pascal Perri, journaliste économiste à LCI, Elizabeth Martichoux, journaliste politique à LCI, Nicolas Domenach, éditorialiste politique, Julien Arnaud, Journaliste au service politique de LCI, Virginie Le Guay, éditorialiste politique, Magali Barthes, spécialiste de questions internationales à LCI, Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Nadezhda Kutepova, réfugiée politique russe, membre de l’association “Russie-Libertés”, Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po Paris et à l’Inalco, Xavier de Giacomoni, grand reporter pour LCI et par skype Volodymyr Marynich, chef de la communauté d’Illinivsk dans la région de Donetsk, à 10km de la zone de guerre à l’Est, proche de Kramatorsk.