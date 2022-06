Le 9h-12h du mardi 7 juin 2022

Au programme du 9/12 du mardi 7 juin 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur la guerre en Ukraine où des combats se poursuivent à Severodonetsk, ville bombardée par la Russie et où ses forces sont plus nombreuses mais où les forces Ukrainiennes tiennent bon, assure Volodymyr Zelensky malgré que le feu ait été ouvert sur une vingtaine de localités ces dernières heures. Le vol du blé ukrainien par Moscou pour le vendre à son profit après avoir imposé un blocus en Mer Noire affirme les Etats-Unis qui accuse Poutine de poursuivre un chantage pour obtenir la levée des sanctions contre la Russie. Cette édition du 9/12 porte également sur l’affaire du refus d’obtempérer qui a coûté la vie à une passagère samedi à Paris qui prend une tournure politique à l’heure où Jean-Luc Mélenchon affirme que « la police tue » et déclenche la colère des forces de l’ordre. Le syndicat Alliance a annoncé qu’il allait porter plainte. Nos invités en plateau sont le Général Chauvancy, consultant en géopolitique, Vincent Hugeux, grand reporter, spécialiste de politique internationale, Magali Barthes, journaliste au service étranger de LCI, Christian Megrelis, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev, François Bersani, porte-parole unité SGP Police Ile-de-France, Raphael Maillochon journaliste au service police justice de LCI et Caroline Didier, présidente de l’ONG Doc4Ukraine. Par skype, Oleksandr Hontcharenko, maire de Kramatorsk et Arthur Portier, consultant chez Agritel.