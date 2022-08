Le 9h-12h du mardi 9 août 2022

Au programme du 9/12 du mardi 9 août 2022 : dans l’édition d’aujourd’hui nous parlons des incendies qui touchent de plus en plus de départements. 600 pompiers luttent contre les flammes à la frontière entre la Lozère et l’Aveyron. Le feu a déjà ravagé au moins 700 hectares entrainant l’évacuation de 3000 personnes. Nous évoquons également la guerre en Ukraine dans l’édition d’aujourd’hui, à l’heure où la centrale nucléaire de la ville de Zaporijia a été de nouveau bombardé et que cela fait courir un « risque très réel de désastre nucléaire ». Kiev réclame une zone démilitarisée autour de la centrale. Kiev et Mocou se renvoient la responsabilité. Notre envoyée spéciale en Ukraine Marie-Aline Meliyi est à Irpin avec Eric Josset pour nous parler de la reconstruction de la ville en cours. La résidence de Donald Trump qui a été perquisitionnée par le FBI est aussi au programme du 9/12 d’aujourd’hui. La perquisition serait liée à de potentiels documents confidentiels que l’ancien président aurait emporté dans ses valises et non en lien avec l’enquête sur l’assaut du Capitole. Nos invités en plateau sont Matthieu Anquez, consultant en géopolitique et prospective, ARES Stratégie, Nathalie Chrin française d’origine ukrainienne, membre de 4 associations ukrainiennes dont “des Femmes Ukrainiennes en France“, Margot Haddad, journaliste internationale LCI, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée et par skype Jérôme Poirot, ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement, auteur du livre "Le renseignement français en 100 dates” (Ed. Perrin), Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en physique nucléaire pour le CNAM, Jean-Pierre Favennec, consultant en énergies, professeur à l'Institut français du pétrole à l'université Paris Dauphine et à Sciences Po, Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l'université Assas-Paris II.