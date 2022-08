Le 9h-12h du mercredi 10 août 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 10 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui porte sur les incendies que traverse actuellement la France ainsi que sur la guerre en Ukraine. L’angoisse de nouveaux incendies est présente en Gironde. Le feu qui s'est déclaré hier dans le sud du département a déjà brûlé 6 000 hectares selon la préfecture. Il est hors de contrôle et progresse très rapidement .Il s'agit de reprises de l'incendie de Landiras qui avait ravagé 14 000 hectares le mois dernier. Nous en parlons dans le 9/12 d’aujourd’hui. La Russie poursuit ses frappes en Ukraine. 13 civils ont été tués dans un bombardement à Dnipro, dans l'est du pays. Le Sud du pays est également sous tension, la ville de Mikolaiv a de nouveau été bombardée. Nous évoquons la ville de Boutcha avec nos équipes sur place ainsi que nos invités. Boutcha est une des villes martyres du conflit en Urkraine. Située dans la région de Kiev, des centaines de corps de civils ont été retrouvées début avril dans les rues après le départ des troupes russes. Nous évoquons également les propos tenus dans le Washington Post par le président ukrainien, qui estime que les Russes devraient être contraints de rester dans leurs pays et ne pas voyager. Nos invités en plateau sont Ludovic Pinganaud, ancien colonel de sapeurs-pompiers, expert en gestion de crise, cabinet ATRISC, commandant Alexandre Jouassard, porte-parole de la sécurité civile, Ange Noiret, journaliste météorologue à LCI, Margot Haddad, éditorialiste internationale LCI, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Nadezhda Kutepova, réfugiée politique russe, membre de l’association “Russie-Libertés” et par skype Jean-Marc Pelletant, maire de Landiras, colonel Eric Emeraux ex-patron de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH) et auteur de “La Traque est mon métier, un officier sur les traces des criminels de guerre” Ed. Plon.