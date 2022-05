Le 9h-12h du mercredi 11 mai 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 11 mai 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine présentée par Jean-Mathieu Pernin. Il n'y a plus aucune femme, aucun enfant, aucune personne âgée à Azovstal, le site industriel assiégé près de Marioupol, selon Iryna Vereshchuk, la vice première ministre de l’Ukraine : elle est notre invitée en direct dans le 9/12. Sur le terrain, l'usine tient toujours malgré les frappes russes. Mille militaires ukrainiens, dont cinq cents blessés, se trouveraient toujours à l'intérieur. Au nord du Donbass, les troupes russes seraient en recul dans la région de Kharkiv, à proximité de la frontière russe. Plus au sud, les soldats ukrainiens sous le feu résistent. Nous faisons un point de situation sur place avec Oleksandr Hontcharenko, le maire de Kramatorsk. Selon le renseignement américain, cette guerre pourrait être longue, et s’étendre à la région russophone de la Transnistrie, en Moldavie. Les américains craignent aussi le recours à la loi martiale en Russie. Un retour à la guerre froide est-il possible ? Les Etats-Unis s’imposent en tout cas comme le premier allié économique de l’Ukraine dans ce conflit : cette nuit, la chambre des représentants a adopté une enveloppe de près de 40 milliards de dollars d’aide au pays. Elle doit désormais être votée au sénat. Moscou est accusé d’avoir piraté des satellites européens, avec des répercussions sur l’accès à Internet pour les utilisateurs dans plusieurs pays. S’agit-il d’une extension du conflit au cyberespace ? Gérôme Billois, expert en cybersécurité chez Wavestone, nous répond en direct. Nos invités en plateau sont le colonel Peer De Jong, vice-président de l’Institut Themiis, Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et à l’Inalco, Olga Prokopieva, porte-parole de l’association Russie-Libertés, et Charles Dantzig, éditeur chez Grasset de « Pour l'Ukraine », première édition dans le monde d’un recueil des discours de Volodymyr Zelensky, qui sort aujourd’hui.