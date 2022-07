Le 9h-12h du mercredi 13 juillet 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 13 juillet 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la question du réchauffement climatique, à celle du réchauffement climatique ainsi qu’à la guerre en Ukraine. Un très important incendie s’est déclaré en Gironde, les fortes chaleurs en sont à l’origine. Bilan actuel : 1000 hectares de forêts brûlés et 6000 campeurs ont dû être évacués à titre préventif. Faut-il redouter le pire alors que les températures ne vont cesser de grimper ces prochaines heures, ces prochains jours ? La canicule s’installe et les experts redoutent un phénomène d’une intensité et d’une durée supérieure à la canicule de 2003 qui avait provoqué la mort de 15000 personnes. L’armée française va basculer dans une économie de guerre. Ce sera le sens du discours d’Emmanuel Macron qui annoncera aujourd’hui les grands axes en matière militaire et du nouveau budget de la défense. En plein conflit en Ukraine, a-t-on les moyens de nos ambitions et d’assurer notre souveraineté ? Nous en débattons dans le 9/12. Enfin, nous nous demandons si le risque de guerre nucléaire est bien réel alors que les Biélorusses alliés de Poutine menacent les Occidentaux et disent préparer un plan d’attaque. La ville de New-York, elle, s’y prépare et vient de publier une vidéo qui montre aux habitants les étapes à suivre en cas d’attaque nucléaire. Nos invités en plateau sont Elise Naccarato, responsable climat et agriculture chez Oxfam France, Gilles Lacan, président d’écologie sans frontières, Ange Noiret, du service météo TF1 / LCI, Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Michel Cabirol, rédacteur en chef à la tribune spécialiste défense, des questions de souveraineté, aéronautique, espace et industries, Magali Barthes, spécialiste de questions internationales à LCI, Thierry Pouch, expert agricole, chef économiste aux chambres de l’agriculture et par skype : Loïc Spadafora, expert météo et consultant en météorologie, Michel Polacco, expert en aéronautique, questions de défense et nucléaire, Philippe Chalmin, économiste spécialiste des matières premières et fondateur de CyclOpe, Arthur Portier, consultant à Agritel,, Nicolas Tenzer, politologue, enseignant à Sciences Po Paris et directeur de « Desk Russie ».