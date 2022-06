Le 9h-12h du mercredi 15 juin 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 15 juin 2022 : nouvelle édition spéciale Ukraine où nous abordons également en fin d’émission le rôle que va jouer le parti Les Républicains dans le second tour des élections législatives. Nous évoquons dans le 9/12 d’aujourd’hui le déplacement d’Emmanuel Macron en Roumanie de ce matin auprès des troupes françaises sur place et des autorités locales et les questions que cela suscite. Le président doit se rendre en Moldavie à la mi-journée et on ne sait pas encore s’il se rendra en Ukraine ensuite, où il est très attendu . L’ouverture d’un nouveau front dans le nord-est de Kharkiv, l’ancienne capitale ukrainienne à nouveau visée par les Russes où les pertes ukrainiennes sont importantes et sur les explications de de Volodymyr Zelensk est abordée. Nous revenons également sur le signal d’alarme lancé par le président ukrainien, qui déclare que seuls 10% des besoins en armement de l’Ukraine lui ont été livrés. Volodymyr Zelensky met en garde alors que les occidentaux estiment que la guerre serait sur le point d’atteindre un point critique. Le 9/12 reçoit Gilles Platret, maire LR de Chalon-sur-Saône pour savoir ce que son parti doit faire selon lui à l’approche du second tour des élections législatives et comment son parti doit peser sur le vote de dimanche. Nos invités en plateau sont Vincent Crouzet, ancien collaborateur de la DGSE, général François Chauvancy, consultant en gépolitique, Vincent Hugeux, grand reporter, spécialiste de politique internationale, Magali Barthes, journaliste spécialiste des questions internationales à LCI, Julien Arnaud, journaliste politique à LCI, Louis Saillans, ancien capitaine dans les forces spéciales et auteur de “Chef de guerre ” aux éditions Mareuil, Gilles Platret, vVice-Président national des Républicains, maire de Chalon-sur-Saône. Et par skype : Volodymyr Marynich, chef de la communauté d’Illinivsk, région de Donetsk.