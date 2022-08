Le 9h-12h du mercredi 17 août 2022

Au programme du 9/12 du mercredi 17 août 2022 : l’édition d’aujourd’hui est dédiée à la guerre en Ukraine et aux intempéries que traverse actuellement la France qui provoquent des inondations par endroits. Après des semaines de chaleur, des épisodes de canicules, des incendies hors normes, l'hexagone est en proie à de violents orages. Des pluies torrentielles ont inondé les rues de nombreuses villes hier. Nous en parlons dans le 9/12 d’aujourd’hui. Les présidents ukrainien et turc, ainsi que le secrétaire général de l'ONU vont se retrouver à Lviv : réunion avec de grands enjeux alors que le conflit dure depuis déjà 6 mois et qui va avoir pour objet principal un accord sur le blé. La Biélorussie revient au cœur des discussions à l’heure où l'Ukraine se prépare à « une attaque massive de missiles dans les semaines à venir » met en garde en garde de Yuriy Ignat, porte-parole du commandement de l'Armée de l'air des Forces armées ukrainiennes. Sergueï Choïgu s’est voulu rassurant hier lors de la Conférence de Moscou sur la sécurité internationale. A la surprise générale, le ministre russe de la Défense a dit : « du point de vue militaire, il n’est pas nécessaire de recourir aux armes nucléaires en Ukraine pour atteindre les objectifs fixés. L’objectif principal des armes nucléaires russes est la dissuasion d’une attaque nucléaire ». La Finlande va réduire drastiquement le nombre de visas touristiques russes, à 10% du volume actuel très exactement. Et ce à compter du 1er septembre. En raison du mécontentement croissant dans le pays face à la guerre en Ukraine. La Première-ministre finlandaise, Sanna Marin a déclaré : « Il n'est pas normal que les citoyens russes puissent entrer en Europe dans l'Espace Schengen, être des touristes. Alors que la Russie est en train de tuer des gens en Ukraine ». Avec la guerre en Ukraine sommes-nous en train vivre une crise migratoire sans précédent ? Ils sont 5,6 millions de réfugiés ukrainiens en Europe soit 12% environ de la population ukrainienne. C'est le dernier chiffre du Haut Commissariat aux Réfugiés au 5 Juillet. Nos invités en plateau sont Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Ange Noiret, journaliste météorologue à LCI, Aline Le Bail-Kremer, co-fondatrice du collectif « Stand with Ukraine », Général Nicolas Richoux, ancien commandant de la 7ème brigade blindée, Vincent Hugeux, grand reporter, essayiste, Margot Haddad, éditorialiste internationale à LCI et par skype : Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie, Sergueï Jirnov, ex-agent du KGB, auteur de “L'Engrenage: Que veut Poutine ?” éditions Albin Michel, Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis et maître de conférences à l'université Assas-Paris II, Charles Adams, ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande, avocat international, Philippe Godillot, président de l’Association Ile-de-France Ukraine.